Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nordex-Investmentbeispiel 28.09.2026 10:03:45

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordex-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordex-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,41 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 8,768 Nordex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 348,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,78 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 248,79 Prozent.

Nordex wurde am Markt mit 9,42 Mrd. Euro bewertet. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
20.08.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 38,86 -1,97% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen