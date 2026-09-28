TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordex-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordex-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,41 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 8,768 Nordex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 348,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,78 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 248,79 Prozent.

Nordex wurde am Markt mit 9,42 Mrd. Euro bewertet. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at