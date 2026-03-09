Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Langfristige Investition
|
09.03.2026 10:03:48
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Nordex-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investierten, hätten nun 62,657 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2026 2 586,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 158,65 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 9,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Anteile an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
09.03.26
|TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
05.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|41,38
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.