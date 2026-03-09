Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 09.03.2026 10:03:48

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordex-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Nordex-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investierten, hätten nun 62,657 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2026 2 586,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 158,65 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 9,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Anteile an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 41,38 1,57% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen