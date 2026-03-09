TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordex-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Nordex-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investierten, hätten nun 62,657 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2026 2 586,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 158,65 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 9,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nordex-Anteile an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at