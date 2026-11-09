TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nordex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Nordex-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,81 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,614 Nordex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,28 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 06.11.2026 auf 42,98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +141,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nordex einen Börsenwert von 10,18 Mrd. Euro. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at