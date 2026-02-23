Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 23.02.2026 10:04:23

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nordex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Nordex-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Nordex-Aktie betrug an diesem Tag 19,76 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 506,024 Nordex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 33,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 194,71 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,95 Prozent angewachsen.

Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,03 Mrd. Euro gelistet. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Nordex-Anteils bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
17.02.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 33,86 0,24% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen