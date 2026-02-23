Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Langfristige Investition
|
23.02.2026 10:04:23
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Nordex-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Nordex-Aktie betrug an diesem Tag 19,76 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 506,024 Nordex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 33,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 194,71 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,95 Prozent angewachsen.
Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,03 Mrd. Euro gelistet. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Nordex-Anteils bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
