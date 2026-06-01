TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.06.2025 wurden Nordex-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Nordex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,960 Nordex-Aktien. Die gehaltenen Nordex-Papiere wären am 29.05.2026 2 316,73 EUR wert, da der Schlussstand 41,40 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 131,67 Prozent.
Nordex war somit zuletzt am Markt 9,81 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Nordex-Papiere an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
