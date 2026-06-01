Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nordex-Investment 01.06.2026 10:04:06

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Nordex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 01.06.2025 wurden Nordex-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Nordex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,960 Nordex-Aktien. Die gehaltenen Nordex-Papiere wären am 29.05.2026 2 316,73 EUR wert, da der Schlussstand 41,40 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 131,67 Prozent.

Nordex war somit zuletzt am Markt 9,81 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Nordex-Papiere an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Anteils auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten