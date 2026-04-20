Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Rentables Nordex-Investment?
|
20.04.2026 10:03:41
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nordex-Papiers betrug an diesem Tag 19,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 50,247 Nordex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2026 gerechnet (45,56 EUR), wäre die Investition nun 2 289,25 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 128,93 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Nordex eine Marktkapitalisierung von 10,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nordex-Papiers fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Das Nordex-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags deutlich (finanzen.at)
|
17.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|45,66
|1,29%