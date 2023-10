TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nordex gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nordex-Aktie bei 6,91 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 144,706 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 465,15 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 06.10.2023 auf 10,13 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,52 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Nordex zuletzt 2,39 Mrd. Euro wert. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie lag beim Börsengang bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at