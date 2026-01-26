Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Lohnende Nordex-Investition? 26.01.2026 10:04:21

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie gebracht.

Am 26.01.2021 wurde die Nordex-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nordex-Aktie bei 22,07 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,314 Nordex-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 1 516,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,46 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,62 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 7,91 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Papiere fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Nordex-Aktie wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nordex

14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
