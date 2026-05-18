TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient

Die Nordex-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordex-Papier bei 16,34 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investierten, hätten nun 612,100 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 715,89 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 15.05.2026 auf 45,28 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 177,16 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 10,73 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie lag beim Börsengang bei 9,00 EUR.

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Redaktion finanzen.at