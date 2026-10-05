Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Nordex-Investition
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05.10.2026 10:03:43
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug an diesem Tag 12,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,669 Nordex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 057,69 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 02.10.2026 auf 38,38 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 205,77 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 9,09 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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