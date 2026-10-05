Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Nordex-Investition 05.10.2026 10:03:43

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug an diesem Tag 12,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,669 Nordex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 057,69 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 02.10.2026 auf 38,38 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 205,77 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 9,09 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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Nordex AG 37,06 -3,19% Nordex AG

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