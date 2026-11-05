OHB Aktie

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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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OHB SE-Anlage 05.11.2026 10:03:20

TecDAX-Papier OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OHB SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OHB SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem OHB SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des OHB SE-Papiers betrug an diesem Tag 38,71 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die OHB SE-Aktie investiert hat, hat nun 25,832 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 631,48 EUR, da sich der Wert einer OHB SE-Aktie am 04.11.2026 auf 218,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 463,15 Prozent gesteigert.

OHB SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,39 Mrd. Euro. Der OHB SE-Börsengang fand am 13.03.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der OHB SE-Aktie bei 10,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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