OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|OHB SE-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
TecDAX-Papier OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OHB SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem OHB SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des OHB SE-Papiers betrug an diesem Tag 38,71 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die OHB SE-Aktie investiert hat, hat nun 25,832 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 631,48 EUR, da sich der Wert einer OHB SE-Aktie am 04.11.2026 auf 218,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 463,15 Prozent gesteigert.
OHB SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,39 Mrd. Euro. Der OHB SE-Börsengang fand am 13.03.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der OHB SE-Aktie bei 10,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OHB SE
|
12:02
|EQS-News: First close-up asteroid image as ESA spacecraft built by OHB approaches historic rendezvous with the Didymos system (EQS Group)
|
12:02
|EQS-News: Von OHB gebaute ESA-Asteroidensonde sendet erstes Bild und nähert sich historischem Rendezvous mit Asteroiden-Doppelsystem (EQS Group)
|
10:15
|EQS-News: Marco Fuchs Receives EY Entrepreneur Of The Year 2026 Award (EQS Group)
|
10:15
|EQS-News: Marco Fuchs mit „EY Entrepreneur Of The Year 2026“ ausgezeichnet (EQS Group)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|191,60
|-3,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.