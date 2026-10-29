OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|Langfristige Investition
|
29.10.2026 10:03:33
TecDAX-Papier OHB SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in OHB SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das OHB SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das OHB SE-Papier letztlich bei 42,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OHB SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,369 OHB SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 616,07 EUR, da sich der Wert eines OHB SE-Papiers am 28.10.2026 auf 260,00 EUR belief. Mit einer Performance von +516,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der OHB SE-Wert an der Börse wurde auf 5,40 Mrd. Euro beziffert. OHB SE-Anteile wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des OHB SE-Papiers bei 10,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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