TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in PNE abgeworfen

PNE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PNE-Anteile betrug an diesem Tag 2,94 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die PNE-Aktie investiert hat, hat nun 340,716 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 224,87 EUR, da sich der Wert eines PNE-Papiers am 06.09.2023 auf 12,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 322,49 Prozent vermehrt.

Am Markt war PNE jüngst 954,21 Mio. Euro wert. Das PNE-Papier wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die PNE-Aktie bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at