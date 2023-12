TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PNE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PNE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit PNE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,51 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die PNE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 398,406 PNE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PNE-Aktie auf 12,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 780,88 EUR wert. Damit wäre die Investition 378,09 Prozent mehr wert.

PNE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 916,04 Mio. Euro. PNE-Anteile wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das PNE-Papier bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at