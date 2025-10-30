PNE Aktie

Profitabler PNE-Einstieg? 30.10.2025 10:03:41

TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNE von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in PNE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die PNE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das PNE-Papier an diesem Tag bei 6,02 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,611 PNE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,04 EUR, da sich der Wert einer PNE-Aktie am 29.10.2025 auf 11,26 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,04 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte PNE einen Börsenwert von 862,55 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PNE-Papiers fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des PNE-Papiers wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

