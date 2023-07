TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes PNE-Investment eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PNE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PNE-Aktie via Börse FSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die PNE-Aktie bei 14,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,027 PNE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 918,37 EUR, da sich der Wert eines PNE-Anteils am 26.07.2023 auf 13,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 8,16 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete PNE eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des PNE-Anteils fand am 15.12.1998 an der Börse FSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die PNE-Aktie bei 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at