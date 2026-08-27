TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PVA TePla-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

PVA TePla-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,54 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die PVA TePla-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 937,008 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115 433,07 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 054,33 Prozent gesteigert.

Alle PVA TePla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 608,70 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PVA TePla-Anteils fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des PVA TePla-Papiers lag damals bei 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at