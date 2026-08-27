PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Langfristige Performance
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27.08.2026 10:03:21
TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor 10 Jahren eingebracht
PVA TePla-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,54 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die PVA TePla-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 937,008 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115 433,07 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 054,33 Prozent gesteigert.
Alle PVA TePla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 608,70 Mio. Euro. Die Erstnotiz des PVA TePla-Anteils fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des PVA TePla-Papiers lag damals bei 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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