PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|PVA TePla-Investition
|
01.10.2026 10:03:17
TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PVA TePla von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden PVA TePla-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,90 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,175 PVA TePla-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 32,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 223,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,30 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 655,94 Mio. Euro. Der erste Handelstag der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Damals wurde der erste Kurs eines PVA TePla-Anteils bei 10,70 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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