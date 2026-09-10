PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Langfristige Investition
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10.09.2026 10:03:55
TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die PVA TePla-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 16,58 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die PVA TePla-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,314 PVA TePla-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 1 838,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,48 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla belief sich zuletzt auf 655,11 Mio. Euro. Am 21.06.1999 fand der erste Handelstag der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines PVA TePla-Anteils lag damals bei 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu PVA TePla AG
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10.09.26
|TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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09.09.26
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09.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
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|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|30,00
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