TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PVA TePla-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,26 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 655,308 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 34,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 293,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,94 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete PVA TePla eine Marktkapitalisierung von 733,42 Mio. Euro. Am 21.06.1999 wurden PVA TePla-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PVA TePla-Aktie bei 10,70 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at