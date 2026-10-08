PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 08.10.2026 10:03:23

TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen PVA TePla-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PVA TePla-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,26 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 655,308 PVA TePla-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 34,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 293,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,94 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete PVA TePla eine Marktkapitalisierung von 733,42 Mio. Euro. Am 21.06.1999 wurden PVA TePla-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PVA TePla-Aktie bei 10,70 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PVA TePla AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PVA TePla AG

mehr Analysen
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PVA TePla AG 32,52 -3,90% PVA TePla AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen