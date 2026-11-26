So viel hätten Anleger mit einem frühen PVA TePla-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden PVA TePla-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das PVA TePla-Papier bei 21,44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,664 PVA TePla-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des PVA TePla-Papiers auf 23,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,46 EUR wert. Damit wäre die Investition 7,46 Prozent mehr wert.

Am Markt war PVA TePla jüngst 511,32 Mio. Euro wert. Die PVA TePla-Aktie ging am 21.06.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie belief sich damals auf 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at