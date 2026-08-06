PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler PVA TePla-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PVA TePla-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PVA TePla-Investment gewesen.

Die PVA TePla-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PVA TePla-Aktie betrug an diesem Tag 20,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 497,018 PVA TePla-Aktien im Depot. Die gehaltenen PVA TePla-Aktien wären am 05.08.2026 17 147,12 EUR wert, da der Schlussstand 34,50 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,47 Prozent.

PVA TePla war somit zuletzt am Markt 720,16 Mio. Euro wert. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der PVA TePla-Anteilsschein bei 10,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PVA TePla AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PVA TePla AG

mehr Analysen
07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PVA TePla AG 30,04 0,40% PVA TePla AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen