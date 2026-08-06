PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Rentabler PVA TePla-Einstieg?
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06.08.2026 10:03:55
TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PVA TePla-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die PVA TePla-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der PVA TePla-Aktie betrug an diesem Tag 20,12 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 497,018 PVA TePla-Aktien im Depot. Die gehaltenen PVA TePla-Aktien wären am 05.08.2026 17 147,12 EUR wert, da der Schlussstand 34,50 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,47 Prozent.
PVA TePla war somit zuletzt am Markt 720,16 Mio. Euro wert. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der PVA TePla-Anteilsschein bei 10,70 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy (EQS Group)
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|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|30,04
|0,40%
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