PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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Lohnender PVA TePla-Einstieg? 20.08.2026 10:03:27

TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel Verlust hätte eine PVA TePla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PVA TePla gewesen.

Am 20.08.2021 wurde die PVA TePla-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die PVA TePla-Aktie an diesem Tag bei 29,95 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PVA TePla-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,389 PVA TePla-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PVA TePla-Aktie auf 29,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 968,28 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 3,17 Prozent vermindert.

Insgesamt war PVA TePla zuletzt 621,54 Mio. Euro wert. Am 21.06.1999 fand der erste Handelstag des PVA TePla-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PVA TePla-Anteils auf 10,70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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