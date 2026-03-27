Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Aktie mit Dividende 27.03.2026 10:03:58

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Dividende zahlt Sartorius vz an Aktionäre aus

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Dividende zahlt Sartorius vz an Aktionäre aus

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Sartorius vz-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Sartorius vz am 26.03.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,74 EUR vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 50,70 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Gesamtausschüttung damit weder angehoben noch gesenkt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Sartorius vz-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 215,50 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Sartorius vz-Anteilsschein erfolgt am 27.03.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Sartorius vz-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2025 weist der Sartorius vz-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,30 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 0,34 Prozent.

Vergleich von Sartorius vz-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Kurs von Sartorius vz via XETRA um 2,80 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -2,66 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Sartorius vz-Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Sartorius vz

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,91 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,42 Prozent steigen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Sartorius vz

Der Börsenwert des TecDAX-Unternehmens Sartorius vz beläuft sich aktuell auf 13,168 Mrd. EUR. Sartorius vz besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 110,18. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Sartorius vz einen Umsatz von 3,538 Mrd.EUR sowie ein EPS von 2,25 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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