Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Langfristige Performance
|
27.01.2026 10:03:57
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,23 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168,848 Sartorius vz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 260,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 900,38 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 339,00 Prozent.
Sartorius vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
