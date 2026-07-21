Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Profitables Sartorius vz-Investment? 21.07.2026 10:04:12

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Sartorius vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Sartorius vz-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Sartorius vz-Anteile an diesem Tag bei 202,30 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,494 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 237,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,35 EUR wert. Damit wäre die Investition um 17,35 Prozent gestiegen.

Der Sartorius vz-Wert an der Börse wurde auf 14,68 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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