Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Anlage im Blick
|
15.09.2026 10:03:29
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr eingefahren
Das Sartorius vz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 197,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 50,518 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 227,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 513,01 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,13 Prozent zugenommen.
Sartorius vz wurde am Markt mit 14,18 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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