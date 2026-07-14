Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Sartorius vz-Anlage unter der Lupe 14.07.2026 10:03:55

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Sartorius vz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sartorius vz-Papier bei 64,87 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,154 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 38 461,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 249,50 EUR belief. Mit einer Performance von +284,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich jüngst auf 15,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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13.07.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
22.06.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 246,10 -0,40% Sartorius AG Vz.

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