Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Anlage unter der Lupe
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14.07.2026 10:03:55
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sartorius vz-Papier bei 64,87 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,154 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 38 461,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 249,50 EUR belief. Mit einer Performance von +284,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich jüngst auf 15,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
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09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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13.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
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10.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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10.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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10.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX klettert (finanzen.at)
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10.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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10.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|246,10
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