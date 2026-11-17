Vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 273,80 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 36,523 Sartorius vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 291,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 628,20 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,28 Prozent zugenommen.

Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at