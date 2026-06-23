TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sartorius vz-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 208,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 47,916 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.06.2026 10 210,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 213,10 EUR belief. Mit einer Performance von +2,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 13,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at