Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
10.02.2026 10:04:07
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 438,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,279 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sartorius vz-Aktien wären am 09.02.2026 530,43 EUR wert, da der Schlussstand 232,70 EUR betrug. Mit einer Performance von -46,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Sartorius vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
