Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Frühe Anlage
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01.09.2026 10:03:56
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 571,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,175 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,60 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 31.08.2026 auf 249,20 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 43,60 EUR entspricht einer negativen Performance von 56,40 Prozent.
Alle Sartorius vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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