Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Anlage im Blick
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28.04.2026 10:03:39
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 224,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,446 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 218,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,63 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,37 Prozent abgenommen.
Am Markt war Sartorius vz jüngst 13,54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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