Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sartorius vz-Anlage im Blick 28.04.2026 10:03:39

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 224,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,446 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 218,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,63 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,37 Prozent abgenommen.

Am Markt war Sartorius vz jüngst 13,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

mehr Nachrichten