Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Langfristige Anlage
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25.08.2026 10:03:37
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Zum Handelsende stand das Sartorius vz-Papier an diesem Tag bei 346,60 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,852 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 243,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 013,85 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 013,85 EUR, was einer negativen Performance von 29,86 Prozent entspricht.
Sartorius vz war somit zuletzt am Markt 15,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
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26.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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26.08.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
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25.08.26
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25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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Analysen zu Sartorius AG Vz.
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|243,90
|0,12%