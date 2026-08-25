Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 25.08.2026 10:03:37

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Zum Handelsende stand das Sartorius vz-Papier an diesem Tag bei 346,60 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,852 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 243,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 013,85 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 013,85 EUR, was einer negativen Performance von 29,86 Prozent entspricht.

Sartorius vz war somit zuletzt am Markt 15,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

mehr Analysen
20.08.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
28.07.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 243,90 0,12% Sartorius AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen