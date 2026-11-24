Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Anlage im Blick
|
24.11.2026 10:03:35
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 24.11.2021 wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 546,00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 0,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 53,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 293,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 46,19 Prozent weniger wert.
Sartorius vz wurde am Markt mit 18,11 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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