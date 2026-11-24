Vor Jahren Sartorius vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.11.2021 wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 546,00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investierten, hätten nun 0,183 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 53,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 293,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 46,19 Prozent weniger wert.

Sartorius vz wurde am Markt mit 18,11 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at