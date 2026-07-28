Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Rentables Sartorius vz-Investment?
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28.07.2026 10:03:44
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag bei 366,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,727 Sartorius vz-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 214,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 584,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,56 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Sartorius vz eine Marktkapitalisierung von 13,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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