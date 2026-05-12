Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Investment im Blick
|
12.05.2026 10:04:15
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 401,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, befänden sich nun 24,925 Sartorius vz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 5 411,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 217,10 EUR belief. Mit einer Performance von -45,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Sartorius vz zuletzt 13,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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