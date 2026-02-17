Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Investment im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 488,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 20,475 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.02.2026 4 627,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 226,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,73 Prozent.
Alle Sartorius vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
