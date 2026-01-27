Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Profitable Siltronic-Anlage?
|
27.01.2026 10:03:57
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Siltronic-Aktie bei 16,65 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,006 Siltronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (54,60 EUR), wäre das Investment nun 327,93 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 227,93 Prozent angezogen.
Insgesamt war Siltronic zuletzt 1,60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
