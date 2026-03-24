TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siltronic-Aktie an diesem Tag 15,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 645,161 Siltronic-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 55,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 645,16 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 256,45 Prozent vermehrt.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at