TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siltronic-Anteile bei 23,64 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 423,012 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 756,35 EUR, da sich der Wert einer Siltronic-Aktie am 07.09.2026 auf 79,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 237,56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Siltronic belief sich jüngst auf 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at