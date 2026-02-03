Siltronic Aktie
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Siltronic-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,041 Siltronic-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Siltronic-Aktien wären am 02.02.2026 1 199,31 EUR wert, da der Schlussstand 52,05 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,93 Prozent.
Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Siltronic AG
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
