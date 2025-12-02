TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Siltronic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siltronic-Papiers betrug an diesem Tag 24,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 402,010 Siltronic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 50,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 120,60 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,21 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Siltronic belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at