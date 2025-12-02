Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Siltronic-Performance
|
02.12.2025 10:03:57
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siltronic-Papiers betrug an diesem Tag 24,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 402,010 Siltronic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 50,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 120,60 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,21 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
01.12.25
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.12.25
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)