Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Profitable Siltronic-Anlage?
|
05.05.2026 10:03:51
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 05.05.2023 wurde die Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siltronic-Anteile betrug an diesem Tag 64,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,400 Siltronic-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 509,71 EUR, da sich der Wert einer Siltronic-Aktie am 04.05.2026 auf 80,50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 25,10 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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