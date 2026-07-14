Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Langfristige Anlage
|
14.07.2026 10:03:55
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,81 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 6,754 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 641,34 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 13.07.2026 auf 94,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 541,34 Prozent angewachsen.
Alle Siltronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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