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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Langfristige Anlage 14.07.2026 10:03:55

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Siltronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,81 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 6,754 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 641,34 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 13.07.2026 auf 94,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 541,34 Prozent angewachsen.

Alle Siltronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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