Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Siltronic-Performance 24.02.2026 10:04:07

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Siltronic-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,61 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 68,446 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 689,25 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 23.02.2026 auf 53,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 268,93 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Siltronic belief sich zuletzt auf 1,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten