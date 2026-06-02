Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Rentabler Siltronic-Einstieg?
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02.06.2026 10:04:20
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Siltronic-Aktie statt. Der Schlusskurs des Siltronic-Papiers betrug an diesem Tag 80,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,239 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 01.06.2026 121,62 EUR wert, da der Schlussstand 98,15 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 21,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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