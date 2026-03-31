TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie gebracht.

Das Siltronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,80 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,513 Siltronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 132,54 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 32,54 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 1,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at