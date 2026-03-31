Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Siltronic-Investition im Blick
|
31.03.2026 10:03:49
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr verdient
Das Siltronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,80 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,513 Siltronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 132,54 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 32,54 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 1,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|EQS-HV: Siltronic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
Analysen zu Siltronic AG
|18.03.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|16.03.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|16.03.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|18.03.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|16.03.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.03.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|51,50
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.