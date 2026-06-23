Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Siltronic-Investition 23.06.2026 10:04:02

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Siltronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Siltronic-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Siltronic-Papier an diesem Tag 37,64 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,657 Siltronic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 96,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 255,84 EUR wert. Damit wäre die Investition um 155,84 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Siltronic betrug jüngst 3,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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