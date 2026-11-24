Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Profitable Siltronic-Anlage?
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24.11.2026 10:03:35
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet
Am 24.11.2021 wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siltronic-Papier bei 134,05 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,460 Siltronic-Papiere. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 23.11.2026 407,68 EUR wert, da der Schlussstand 54,65 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 59,23 Prozent.
Siltronic wurde am Markt mit 1,68 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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